محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع إمبابة.. صور

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال، حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات عن رفع كافة إشغالات وتعديات الأكشاك والباعة الجائلين والمقاهي بشوارع الوحدة ومحمد حجازي وطلعت حرب والعامل الأول بإمبابة، وذلك بمتابعة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يُذكر أن محافظة الجيزة تمكنت حتى اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك من رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من خلال حملات هيئة النظافة، إلى جانب توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.



جانب من رفع الإشغالات



حملات لرفع الإشغالات



رفع الإشغالات فى إمبابة