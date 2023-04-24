ما المضادات الحيوية وآثارها الجانبية؟

كتبت نهير عبد النبى

تعالج المضادات الحيوية الأدوية العديد من الالتهابات البكتيرية، لكن الخبراء يخشون من المبالغة فى وصفها، وحسب ما ذكره موقع HELTHY فالمضادات الحيوية مجموعة من الأدوية الموصوفة تستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الالتهابات التى تسببها البكتيريا.

إنها ليست فعالة ضد الالتهابات الفطرية أو الفيروسية ، مثل البرد أو الأنفلونزا، وهناك فئات أخرى من الأدوية مصممة لعلاج تلك العدوى، نظرًا لأن الحساسية تجاه بعض المضادات الحيوية، مثل البنسلين وأدوية السلفا شائعة، فمن الأفضل دائمًا معرفة فئة فرعية من المضادات الحيوية الموصوفة لك.

ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك، تأكد من الانتهاء من تناول جميع المضادات الحيوية الموصوفة لك حتى لو بدأت تشعر بتحسن هذا مهم للغاية للتأكد من اختفاء العدوى تمامًا، إذا فشلت فى إنهاء دورة العلاج بأكملها، فقد تظل العدوى موجودة، وقد تعود الأعراض، بعد ذلك إذا عادت العدوى فمن المرجح أن تكون أسوأ وأكثر صعوبة في العلاج.

من المحتمل أيضًا أن المضادات الحيوية التي وصفها طبيبك في الأصل قد لا تعمل بشكل جيد أو على الإطلاق لأن البكتيريا قد أصبحت مقاومة للعقار الأصلي.

مقاومة المضادات الحيوية



تعتبر المقاومة البكتيرية للمضادات الحيوية مشكلة واسعة الانتشار ومتنامية في الواقع ، لم تعد بعض المضادات الحيوية التي كانت فعالة ضد بعض أنواع العدوى قبل سنوات قليلة مفيدة.

يساهم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في مقاومة البكتيريا، و تحدث المقاومة عندما تطور البكتيريا قدرتها على الاستمرار في النمو ، على الرغم من وجود مضاد حيوي معين.

صرحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن "ما يصل إلى 50 في المائة من الوقت ، لا يتم وصف المضادات الحيوية على النحو الأمثل ، وغالبًا ما يتم ذلك عند عدم الحاجة إليها او مع جرعات أو مدة غير صحيحة.

الآثار الجانبية العامة

على الرغم من أن معظم الأشخاص يمكنهم تناول المضادات الحيوية بنجاح ، إلا أن الآثار الجانبية المحتملة تشمل:

-حساسية الشمس

-اضطراب المعدة

-إسهال

-التهاب المهبل الفطري

-طعم معدني في الفم

-حساسية من الدواء ، مما يؤدي إلى ظهور طفح جلدي أو خلايا

تورم شديد ، يحتمل أن يكون مهددًا للحياة بسبب حساسية الدواء ، يسمى الحساسية المفرطة

ومع ذلك ، في الحالات الأكثر شدة ، قد تسبب بعض المضادات الحيوية شكلاً حادًا جدًا من الإسهال إذا حدث هذا ، توقف عن تناول المضاد الحيوي على الفور واتصل بطبيبك قد تحتاح لتغيير النوع.