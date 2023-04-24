كيفية الحصول على خدمة من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، كأولى المحافظات المصرية في تطبيق هذه المنظومة، وللحصول على خدمة طبية في التأمين الصحي الشامل لابد من اتباع الخطوات التالية :
- لابد من التسجيل أولاً باحضار بطاقة الرقم القومى الخاص بالشخص والزوجة وشهادات ميلاد الأبناء.
- التوجه بالأسرة لأقرب وحدة رعاية أولية.
- تسجيل البيانات وفتح الملف الطبي للعائلة
- بعد التسجيل في وحدة الرعاية الأولية التابعة لك سيتم ربطك أنت والعائلة على طبيب الأسرة.
- اتصل على 15344 لحجز موعد مع طبيب الأسرة في حالة الإحتياح للكشف.
- سيتم الكشف عليك من خلال طبيب الأسرة وسيقدم لك خدمة الرعاية الأولية بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل والأدوية.
- إذا إستدعيت الحالة سيتم تحويلك إلى أخصائي أو إستشاري لتشخيص حالتك وصرف العلاج المناسب.
- في حالة إحتياج دخول المستشفى سيقوم الإستشاري بتحويلك لتلقي العلاج المناسب
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