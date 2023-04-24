كيفية الحصول على خدمة من منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، كأولى المحافظات المصرية في تطبيق هذه المنظومة، وللحصول على خدمة طبية في التأمين الصحي الشامل لابد من اتباع الخطوات التالية :