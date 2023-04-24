اليوم السابع
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كشف تفاصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية فى قنا

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:11 م
كشف تفاصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا ـ صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من كشف تفصيل واقعة مقتل شاب وإصابة صديقه بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.
 
كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مقتل شاب وإصابة صديقه بطلقات نارية بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا.
 
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب كان يستقل الدراجة النارية واستوقفه لصوص بسرقة الدراجة وعندما تصدوا لهم أطلقوا عليهم النار.
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين.
 

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