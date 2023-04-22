خيط الجريمة .. خلافات الجيرة تدفع 3 أشقاء لقتل شاب فى كفر الشيخ

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

شهدت عزبة أبو الجدايل، بمحافظة كفر الشيخ، جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 28 عاما، على يد 3 أشقاء، فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، ليتعدى عليه الأشقاء الثلاثة ويتوفى متأثرًا بإصابته ويتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قلين المركزي.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مدير أمن كفر الشيخ ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بنشوب مشاجرة بعزبة أبو الجدايل التابعة لمركز قلين، بين 3 أشقاء وشخص، نتج عنها مصرع شاب بطعنة نافذة نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض، سكين، ليجرى تشكيل فريق بحث جنائى، لتحديد وضبط المتهمين فى ذلك الحادث.

وعقب انتقال ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة قلين، لموقع الحادث وكذلك المستشفى، تبين وفاة شاب " علي . م" 28 عاما، حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى قلين المركزى، ومن ثم إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لتوقيع الصفة التشريحية، ثم شيع أهالى العزبة الجثمان إلى مثواه الأخير عقب تشريحه.

فيما تمكن ضباط البحث الجنائي من تحديد وضبط المتهمين، والسلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة، حيث تبين أن المتهم الأساسي بطعن الشاب المتوفى يدعى يوسف. ع. ا. ا، 25 عاما، فلاح، وكذلك تعدى أشقائه على المجنى عليه، وهما إبراهيم 36 عاما، فلاح، ومحمد 28 عاما، سائق، ليجرى ضبط المتهمين واقتيادهم إلى مركز شرطة قلين، حيث اعترفوا بقتل المجنى عليه وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر المحضر بالواقعة حمل رقم 1440 إدارى مركز شرطة قلين، وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يتم التجديد لهم فى المواعيد القانونية.