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غدا.. قطع التيار الكهربائي عن منطقة الفنادق بمدينة دهب

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:35 م
غدا.. قطع التيار الكهربائي عن منطقة الفنادق بمدينة دهب قطع التيار الكهربائي-ارشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هندسة كهرباء مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء في بيان لها اليوم الاثنين، قطع التيار الكهربائي غدا الثلاثاء، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.
 
وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على منطقة الفنادق بالمدينة من الساعه الثامنة صباحا حتى العاشرة صباحا.
 
وأشار البيان إلى أن قطع التيار الكهربائي سيؤثر على ضخ المياه لذا تهيب الشركة بالفنادق والمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

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