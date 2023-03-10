غدا قطع التيار الكهربائي عن 19 منطقة بمدينة طور سيناء

أعلنت هندسة كهرباء مدينة طورسيناء بمحافظة جنوب سيناء في بيان لها اليوم الجمعة عن قطع التيار الكهربائي غدا السبت وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وأوضح البيان أنه سيجري قطع التيار الكهربائي على 19منطقة بالمدينة من الساعه 9:30 ص حتى الساعه 2:00 ظهراً حيث سيتم فصل التيار الكهربي عن المناطق التاليه :-

مجمع الأفران - مبنى السلع - حي الأوقاف - مدرسة الصنايع - الإدارة التعليميه بالمدارس المجاوره لها - منطقة تعمير جنوب سيناء - بعض عمارات حي اللوكس - بعض عمارات ال 102وحدة - التدريب المهني - الطب البيطري - القوي العامله - مديرية التنظيم والإداره - السجل المدني - المنطقة الأزهريه - مسجد السلام القديم - المديرية الماليه - مبنى الاستعلامات - المحلات والأفران والمدارس بهذه المناطق

واشار البيان قطع التيار الكهربائي سيؤثر على ضخ المياه لذا تهيب الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة انقطاع التيار الكهربائي، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.