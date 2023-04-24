اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 12:37 م
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ضبط لص سرق أجهزة من مدرسة في مدينة بدر

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:04 م
ضبط لص سرق أجهزة من مدرسة في مدينة بدر قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة من داخل إحدى المدارس وإعادة المسروقات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بعرض ( 2 كيسة كمبيوتر - 6مروحة - طباعة) على تجار بيع وشراء الخردة بدائرة القسم بقصد بيعها، ويُشتبه فى كونهم من متحصلات واقعة سرقة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأجهزة المشار إليها "مجهولين المصدر"، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى المدارس ك بأسلوب "التسلق" باستدعاء مديرة المدرسة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

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