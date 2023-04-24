صحة الدقهلية: 45 جولة مرورية على المستشفيات واستقبال 15 ألف حالة فى العيد

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن جميع المستشفيات التابعه لمديرية الصحة تستقبل مرضاها على مدار الساعة لخدمة المواطنين مع التأكيد على جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وقالت الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى إنه تم استقبال 15375 حالة بأقسام الاستقبال والطوارىء فضلاً عن دخول نحو 729أخرى إلى الاقسام الداخلى والرعايات المركزه والحضانات خلال عطلة العيد.

من جانبه أضاف الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات أنه تم, خلال أجازة عيد الفطر إجراء 2090 حالة اشعة عاديةو551حالة اشعة مقطعية يضاف إلى ذلك نحو 175 عملية جراحية.

كما تم تكثيف المرور الاشرافي لفرق الطب العلاجى وإدارة المستشفيات والرعاية العاجله والأمراض الصدريه والحميات ليصل إلى 45 جولة تفقدية حتى الان لافتاُ إلى انتظام العمل بعدد 30مستشفي تابعة.

يأتب ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر المبارك.