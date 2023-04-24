اليوم السابع
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صحة الدقهلية: العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 36 مستشفى خاصة خلال عيد الفطر

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:41 م
صحة الدقهلية: العلاج الحر تكثف حملاتها بالمرور على 36 مستشفى خاصة خلال عيد الفطر الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إدارة العلاج الحر بوضع خطة مرور مكثفة علي جميع منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة بالمحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين خلال فترة العيد.
 
وقال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج، الحر أن مفتشى العلاج الحر بالمديرية والإدارت الصحية المختلفة قاموا بالمرور على 36 مستشفى خاصة بالمحافظة خلال فترة عيد الفطر المبارك 
 
ولفت فؤاد أن هذه الجولات تأتى فى إطار حرص "صحة الدقهلية " على التأكد من جاهزية المستشفيات العلاجية غير الحكومية لاستقبال المرضى وتوافر الاطقم الطبية من الأطباء والتمريض خلال فترة الأجازات والمناسبات الدينية
جاء ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر
 
 
 

الدقهليه

صحة الدقهليه

العلاج الحر

المستشفيات الخاصة



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