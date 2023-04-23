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انتظام العمل بحميع وحدات الغسيل الكلوى بالدقهلية خلال إجازة عيد الفطر

الأحد، 23 أبريل 2023 02:50 م
انتظام العمل بحميع وحدات الغسيل الكلوى بالدقهلية خلال إجازة عيد الفطر وحدة غسيل كلوى
الدقهلية ــ شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن وحدات الغسيل الكلوى على مستوى المحافظة تعمل بكامل طاقتها خلال أجازة عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى تواجد كل الأطقم الطبية على رأس عملها بهذه الوحدات.
 
وقال الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، إنه تم إجراء نحو 3000 جلسة لمرضى الغسيل الكلوى خلال عيد الفطر المبارك، مضيفا أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إجراء 9000 جلسة غسيل كلوى لعدد 2950 مريضاً بـ30 وحدة غسيل تابعة لمديرية الصحة فضلاً عن توفير تم توفير كل المستلزمات اللازمة لذلك.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع درجة الاستعداد القصوى أثناء أجازة عيد الفطر.

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