شمال سيناء تحتفل بذكرى التحرير بشكل مختلف..حفل يحييه محمد منير وياسين التهامى

تشهد محافظة شمال سيناء ابتداء من الغد الثلاثاء، انطلاق الاحتفالات بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، والعيد القومى للمحافظة ببرنامج فعاليات منوع، يتضمن حفلا ساهرا، يحيه الفنان محمد منير والمنشد ياسين التهامى والفنان هيثم خليل.

وتنطلق الفعاليات بافتتاح مشروعات فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وندوات وحوار مع الشباب من كل المحافظات، واحتفالات بالشهداء ودورة جديدة لسباقات الهجن بميدان العريش بمشاركة هجانة من كل المحافظات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء تفاصيل برنامج الفعاليات وتبدأ الاحتفالات غدا الثلاثاء 25 ابريل من أمام ديوان عام المحافظة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وافتتاحات المشروعات الجديدة بمدينة العريش وهى مدرسة المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل، ومدرسة يوسف الصديق بمنطقة ابنى بيتك الجولف، وتسليم قطع أراض ورخص مبانى الأهالي بمنطقة الميناء، وحفل تخريج دفعة القابلات (الصحة).

وتتواصل الاحتفالات يوم الأربعاء 26 ابريل باستقبال ضيوف المحافظة بقرية الروضة، وتفقد مركز شباب شهداء الروضة ومشروعات مبادرة حياة كريمة، وانطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية.

وإنطلاق فعاليات سباق الهجن، تتضمن فقرة فنية للفنان هيثم نبيل، واستعراض الهجن، والمرحلة الأولى من سباق الهجن، وافتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية، وعروض للثقافة.

وانتقال الفعاليات لجامعة سيناء بفرع العريش بعقد جلسة برلمانية لبرلمان الطلائع والشباب، وحوار مفتوح لشباب الجامعات والهيئات البرلمانية و الكيانات

الشبابية بعدد 9 جامعات، و الحفل الفنى لفرق مراكز الفنون والشعب الفنية بجامعة سيناء والشباب والرياضة، حفل استعراضي لفرق الفنون الشعبية.

وتتواصل فعاليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء الخميس 27 ابريل بلقاء رياضي ومباراة شاطئية، وافتتاح المكتبة العامة ومكتبة الطفل بالضاحية، وتفقد محطة تحلية مياه قبر عمير ونموذج بئر مياه للري بقبر عمير

عمير والشلاق والخروبة، ووضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، إفتتاح الملعب الخماسى لنادى نجمة سيناء، وتفقد الاستاد الرياضي، والعروض الفنية والرياضية بالصالة المغطاة، وتفقد الأنشطة الرياضية الخارجية، وختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز.

وتنطلق فعاليات حفل ساهر يحييه من الفنانين هيثم نبيل و محمود ياسين التهامي و محمد منير.

وتتواصل الفعاليات الجمعة 28 ابريل بنقل صلاة الجمعة على الهواء والاحتفال بيوم الشهيد .

وتنتقل الإحتفالات يوم السبت 28 ابريل لمدينة بئر العبد بافتتاح موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول، ووضع حجر أساس المدرسة البحرية (التلول، و إفتتاح المجمع الأزهرى، وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان .

وتنتقل الإحتفالات الأحد 30 ابريل لمدينة الشيخ زويد بإفتتاح محطة وقود الخروبة، والوحدة الصحية بالخروبة، ومحطة تحلية مياه قبر عمير، والوحدة الصحية بقبر عمير، ومدرسة الشلاق الإعدادية، ومحطة تحلية مياه الظهير، ومدرسة المعنية للتعليم الأساسي .

وتتواصل الجمعة 5 مايو القادم بالانتقال لوسط سيناء، وافتتاح مسجد الجفجافة، و تسليم عقود تجمع خشم الجاد .