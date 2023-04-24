"شباب كفر الشيخ": رحلة الغردقة للطلائع فى مايو والحجز بمقر المديرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة ب كفر الشيخ، عن فتح باب الحجز لرحلة الغردقة للنشء، من عمر 9 أعوام حتى 17 عاما، بقيمة اشتراك 400 جنيه، بعد ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، عبر الصفحة الرسمية للمديرية، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن آخر موعد للتسجيل هو 30 أبريل الجارى، وتسديد المبلغ المحدد، واستيفاء كافة المرفقات المطلوبة بمقر إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بحى الزهور مع الالتزام بكافة الشروط، مشيراً إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم الرحلات للطلائع والشباب لتعريفهم بالمعالم السياحية في مصر وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم .

يشارك طلائع محافظة كفر الشيخ، فعاليات وبرامج الإدارة المركزية لتنمية النشء بإشراف جيهان حنفى، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية.