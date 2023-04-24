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شاهد محطات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:54 م
شاهد محطات المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو محطات الخط الرابع للمترو
كتب ـ سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو لمحطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، والتي تبدأ من حى الأشجار بأكتوبر حتى الفسطاط بمصر القديمة، والمحطات هي "حى الأشجار "ماونتن فيو" – الطريق الدائرى – حدائق الأهرام – النصر - المتحف المصرى الكبير – الرماية – الأهرامات – المريوطية – العريش – المطبعة – الطالبية – مدكور – المساحة – الجيزة وهى محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو- ميدان الجيزة – الروضة – الملك الصالح وهى محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو- الفسطاط".
 
 
ويمتد مسار المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع للمترو من محطة حدائق الأشجار وصولا إلى محطة الفسطاط بطول 19 كم ، وتضم 17 محطة، ويبلغ طوله 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة الرحاب بالقاهرة الجديدة بطول 23 كم، و21 محطة.
 
ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.
 
 

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الخط الرابع للمترو

محطات الخط الرابع للمترو



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