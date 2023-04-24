اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 10:58 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 6.9 يضرب باتو كيبولاوان بإندونيسيا

الإثنين، 24 أبريل 2023 10:40 م
زلزال بقوة 6.9 يضرب باتو كيبولاوان بإندونيسيا زلزال
وكالات

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قال مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي، إن زلزالاً قوته 6.9 درجة ضرب منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا.

وأشار مركز الرصد إلى أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومتراً.

جدير بالذكر أنه كان زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل إندونيسيا الأحد.

 
 

 


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إندونيسيا

زلزال فى إندونيسيا

مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي



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