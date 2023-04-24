زلزال بقوة 6.9 يضرب باتو كيبولاوان بإندونيسيا

قال مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي، إن زلزالاً قوته 6.9 درجة ضرب منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا.



وأشار مركز الرصد إلى أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومتراً.

جدير بالذكر أنه كان زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل إندونيسيا الأحد.