رفع 26 ألف طن مخلفات صلبة و76 طن مخلفات خطرة بأحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة ، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بزيادة معدلات رفع القمامة خلال أيام عيد الفطر المبارك علي أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع ، مؤكدا ضرورة ظهور المدينة بشكل يليق بها امام أهلها وزوارها.

وفي هذا الصدد ؛ تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الاحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع ،وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

وقامت الشركة برفع 26 ألف طن مخلفات صلبة، ونحو 76 طن من المخلفات الطبية الخطرة ، كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا علي الصحة العامة للمواطنين.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، قد اكد على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.

واكد على الإستعداد بنحو 64 شاطئ بالإسكندرية ، منها 2 شاطئ مجاني و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيه للفرد ، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها خلال الأيام السابقة لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. لافتا إلى أن شواطئ الإسكندرية دائما ترحب وتسعد بزوارها سواء من أهالي الإسكندرية أو زائريها من جميع المحافظات الأخرى.

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء، مؤكدا أنه جاري زيادة معدات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المدينة بشكل عام.