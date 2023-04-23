استرداد 150 فدانا من أراضى أملاك الدولة خلال حملة مكبرة بمركز مطاى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مطاى بمحافظة المنيا، عن استرداد 150 فدان بالظهير الصحراوي الشرقي، ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات بالبناء المخالف واسترداد أراضى أملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس المركز، أنه تم تنظيم حملة مكبرة لاسترداد 150 فدان بالظهير الصحراوي الشرقي بزمام قرية أبو عزيز، مشيراً إلى استمرار جهود الوحدة المحلية لرصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق احكام القانون.