اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين مدينة أشمون فى المنوفية

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:32 م
رفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين مدينة أشمون فى المنوفية إزالة الإشغالات
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن  اليوم المهندس  خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون  بمحافظة المنوفية ، يرافقة  أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات ،حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، وخلال الحمله تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.
 
ومن جانبه أكد النمر استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الإنضباط إلى الشارع، وشدد النمر بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مركز أشمون

اشغالات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة