رفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين مدينة أشمون فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شن اليوم المهندس خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات ،حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، وخلال الحمله تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ومن جانبه أكد النمر استمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الإنضباط إلى الشارع، وشدد النمر بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون.