رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد تحرير سيناء

كتب ــ أحمد إسماعيل

هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين ل عيد تحرير سيناء الحبيبة، وعودتها كاملة لأرض الوطن.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية آمنة مطمئنة سالمة من كل سوء وجيشها العظيم، وشرطتها الباسلة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.