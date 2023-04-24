رئيس جهاز بدر: بدء تسليم وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام

كتب أحمد حسن

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ، أنه من المقرر بدء تسليم والمرحلة الأولى لوحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة ، خلال أيام، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة لاستقبال موظفي العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف المهندس عمار مندور، أن المرحلة الثانية من مشروع عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة تتضمن ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من اعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع واعمال الكهرباء بالمشروعوذلك بالتزامن مع تنفيذ العمارات.

وقال أنه وجه بزيادة أعداد العمالة بالمشروع، ودفع الأعمال الجارية، مشدداً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال ( الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع )، وخروج المشروع بجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وأكد أن متوسط نسبة التنفيذ للعمارات بلغ 87% من المشروع، كما تخطى متوسط تنفيذ اعمال الكهرباء نسبة 40%، وتم توريد الكابلات بالمشروع.

وأضاف المهندس سيد سلامة، نائب رئيس جهاز مدينة بدر للمرافق، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيد أعمال المرافق( مياه وصرف ورى وطرق "فرمة")، كما بلغ متوسط نسبة التنفيذ 80 %.