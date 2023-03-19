اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 مارس 2023 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ويصادر المواد المستخدمة..

جهاز مدينة بدر يشن حملة لإزالة مخالفات بناء بقطعتى أرض بالمدينة

الأحد، 19 مارس 2023 11:10 ص
جهاز مدينة بدر يشن حملة لإزالة مخالفات بناء بقطعتى أرض بالمدينة حملات مخالفات البناء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، باستمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات ومخالفات البناء، وعدم التهاون فى جميع المخالفات بالمدينة، حيث قامت إدارة الأمن بالتنسيق مع إدارة الأحياء  بشن حملة لإزالة مخالفات البناء بقطعتي أرض لقيام مالكيها بالمخالفة بغرض صب مساحة غرف السطح بالكامل، وتم إيقاف التعامل على القطعتين، وتحرير محاضر للنيابة، وتم التحفظ على  خشب النجارة وهدم الأعمدة الخرسانية.  
 
وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، أنه لن يتم التهاون مع المتعدين بالبناء المخالف، أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات، وردع المخالفين وتطبيق القانون في  حالات التعديات على الأراضي والإشغالات ومخالفات البناء العشوائي، ورصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية. 
 
وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه فى حالة وجود أى شكاوى من مخالفات، يتم الإتصال على الخط الساخن رقم  (15100) على مدار 24 ساعة.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروعات الاسكان

مدينه بدر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة