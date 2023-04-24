رئيس جامعة حلوان: تخصيص 8 أفدنة بجوار مستشفى بدر الجامعى لتطويرها

كتب ـ محمد صبحى

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، عن رؤيته للنهوض بالقطاع الطبي داخل الجامعة نظرا لأهمية هذا القطاع، موضحا أن جامعة حلوان تسعى للوصول للتميز في هذا القطاع الهام والخدمي للمجتمع، مثل جامعتي القاهرة وعين شمس، وقد تم تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب جامعة حلوان، وتم افتتاح ثلاث مراحل في مستشفى بدر الجامعي، ونعمل على تدريب الطلاب بها، فلدينا كليات الطب والصيدلة والتمريض، ونعمل على توفير المناخ الطبي بالمستشفى وتوفير كل الخدمات، ولدينا خطة للتوسع في مستشفى بدر.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، استطعنا أن نحصل من وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير الإسكان على عدد 8 أفدنة للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، خاصة قسم الطوارئ، كما أنه تم بدء العمل في المجمع الطبي الذى تم الموافقة عليه منذ 2014 وانتهينا من دراسات الجدوى الخاصة به، ولدينا مستشفى الطلبة منذ عام 2014 والتي يتم العمل عليها ومعالجة الصعوبات الإنشائية التي تواجهها، وكذلك تمتلك الجامعة دار المسنين والتي يجري معالجة الإنشاءات الخاصة بها، وتم الانتهاء من الموافقات الخاصة بالنادي التابع لجامعة حلوان لتوفير خدمات للعاملين بالجامعة.

جدير بالذكر، أن العيادات الخارجية بمستشفى بدر الجامعى ، تستقبل أكثر من 13 ألف مريض شهريًا، بالإضافة إلى 100 ألف مريض بالطوارئ سنويًا، وتجري حوالى 250 عملية في الشهر، وحوالي 80 عملية قسطرة وجميع العمليات المعقدة والقلب والأورام وتغيير المفاصل، حيث تم من قبل إجراء عدد من العمليات الكبرى والدقيقة منها استئصال أورام البنكرياس، الكبد والجهاز الهضمي والقولون بالمنظار، ويتم استخدام تقنية الفراغ الثالث لاستئصال أورام الجهاز الهضمي.