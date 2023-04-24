حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء 14 نقطة إسعاف و42 وحدة صحية بقرى ببا وناصر

بنى سويف هانى فتحى

تشهد المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، تنفيذ العديد من المشروعات داخل مركزى ببا وناصر، حيث يبلغ عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف، 66 قرية ويبلغ عدد المستفيدين 838 ألف نسمة.

وفى قطاع الصحة تشهد قرى المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ العديد من المشروعات التى تتمثل في. إنشاء مرافق اسعاف ووحدات صحية.

وقال محمد جبر معاون محافظ بني سويف ومنسق مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، إن المرحلة الأولى تشهد تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الصحة، مشيراً إلى أنه يجرى تنفيذ 14 نقطة إسعاف، و42 وحدة صحية.

واشار محمد جبر أنه يجرى العمل فى بـد 14 نقطة إسعاف تضم 28 سيارة إسعاف، منها 5 مشروعات إحلال وتجديد و4 مشروعات رفع كفاءة.

واضاف محمد جبر أنه يتم اختيار أماكن معينة لإنشاء نقط إسعاف تخدم حوالى من 200 لـ 300 ألف نسمة، ويتم التنسيق على أعلى مستوى لاختيار الأماكن الحيوية، حيث يتم خدمة المواطنين على كل 5 كيلو.

واضاف محمد جبر تم رفع كفاءة جزيرة أبوصالح، وتم إنشاء وحدة إسعاف بها، بالإضافة إلى التخديم على طريق الكريمات، كما انه لدى فى المرحلة الثانية من المبادرة سيكون لدينا 3 أضعاف المرحلة الأولى حيث انضم 3 مراكز بهذه المرحلة.

وأكد جبر أن الوحدات الصحية يتم إنشائها طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل، وبتصميم نموذجى، مضيفا أن جامعة بنى سويف تشارك معنا بقوافل طبية.