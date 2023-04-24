حاميها حراميها.. حارس عقار وراء سرقة ذهب بشقة فى الزيتون

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة 5 جهاز "لاب توب" و2 هاتف محمول، ومجموعة من المشغولات الذهبية من داخل الشقة محل سكنه.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس عقار "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.