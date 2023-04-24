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جهود مكثفة بأوقاف البحيرة لتنفيذ مشروع صكوك الإطعام.. وتحصيل قيمة 3000 صك

الإثنين، 24 أبريل 2023 05:31 م
جهود مكثفة بأوقاف البحيرة لتنفيذ مشروع صكوك الإطعام.. وتحصيل قيمة 3000 صك الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ مشروع صكوك الاطعام التى أطلقته وزارة الأوقاف للعام الثانى على التوالى من منطلق دورها الاجتماعى والتكافلى، وذلك لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وغلاء الاسعار بشكل متسارع، مضيفا أنه تم تحصيل أكثر من 3 آلاف صك إطعام بقيمة ما يقرب من مليون جنيه، وتم توريد تلك المبالغ المالية لحساب صكوك الطعام بالبنوك المصرية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن قيمة صكوك الإطعام  تذهب بكاملها الى شراء شحنات كبيرة من اللحوم وتوزيعها على الفئات الاكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية بمختلف المناطق، مشيرا إلى أن قيمة الصك بمشروعك صكوك الإطعام بلغ 300 جنيه للصك الواحد و أن الصك يجزئ من اموال الصدقات والزكاة  والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بدون خصم أي مصروفات إدارية على الإطلاق

يذكر أن وزارة الأوقاف قد أعلنت عن بيع صكوك الاطعام على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن الصك سيصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة  بدون أى خصم للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية بكافة المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذا المشروع الاجتماعى  يتمتع بشفافية كبيرة للغاية وانه يتم شراء اللحوم عن طريق وزارة التموين ويتم إعطاء المستحقين وفقا للكشوف الواردة من قبل وزارة التضامن.

 

 

 


صكوك الطعام

محافظة البحيرة

وزارة الأوقاف

اوقاف البحيرة

وكيل وزارة الأوقاف



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