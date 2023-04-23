وزير الأوقاف الفلسطيني يستنكر رفع علم الاحتلال على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي

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استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ حاتم البكري، اليوم الأحد، رفع قوات الاحتلال الإسرائيلي لعلم بلادها على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف، والذي يعد تدنيساً للمكان المقدس والديني.



وقال البكري، في بيان صحفي، إن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف من تنكيل بالمواطنين وإغلاق بواباته، وأخيراً وضع أعلامه على سطحه وجدرانه وهو بذلك يسعى لمخططه الاستيطاني للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل.



وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل لمنع هذا المخطط الاحتلالي، من خلال زيادة الوجود الفلسطيني داخل الحرم وساحاته، عبر إطلاق العديد من الفعاليات داخله سواء الفجر العظيم أو إطلاق للمسابقات وزيادة عدد موظفيه، وغيرها من المجهودات.



ودعا البكري كافة المؤسسات الوطنية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي، مجددًا دعوته لأبناء الشعب الفلسطيني المرابط على هذه الأرض بالرباط داخل الحرم وأروقته لمنع مخطط الاحتلال من الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي.