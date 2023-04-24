تقديم الخدمات الطبية لـ13 ألف سيدة بالمنيا خلال شهر مارس

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا ، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الصحية لـ13 ألفا و480 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك على مدار شهر مارس الماضى.

وأوضح الدكتور محمد سمير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائى فى الدم وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى، وتم تحويل الحالات التى تستحق عمل أشعة وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجاناً.