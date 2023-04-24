تعليم المنوفية: إنهاء الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة فى مايو

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى بمرحلة الشهادة الاعدادية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن إمتحانات الشهادة الإعدادية ، تبدأ في شهر مايو المقبل وتنتهي في نفس الشهر ويستمر لمدة 6 أيام فقط، حيث تبدأ من يوم 18 مايو وينتهي في يوم 24 مايو من نفس الشهر، والتي تشمل مواد، اللغة العربية والخط والإملاء، والتربة الرياضية، واللغة الإنجليزية، والعلوم، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيات المعلومات، والدراسات الاجتماعيه، والتربية الفنية، والهندسة والتربية الدينية.

وأكد الفولى أن مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، حددت عدد من الضوابط التي يجب الإلتزام بها في إمتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 الفصل الدراسى وهى تقويم مواد الأنشطة الاختيارية يكون عمليا وقبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل ، طلبة المنازل معنون من أداء إمتحان العملي في مود العلوم ، الحاسب الآلي ، الأنشطة الصفية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى، الى جانب أنه يتم إمتحان اللغة الأجنبية المستوى بالمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، وإمتحان مادة التربية الرياضية العملي المدارس التربية الرياضية على مستوى المدرسة لمدة أسبوع.