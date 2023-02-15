مدير تعليم المنوفية يلتقي وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة

التقى اليوم محمود الفولي مدير مديرية التربيه والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بالدكتور السيد عبد السلام مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنوفية وبحضور كل من دكتورة مروة الشاذلي مدير الشؤون الطبيه بالفرع والدكتور حافظ طعيمة مدير العيادات بالفرع وحسين أحمد صالح بالشئون القانونية بالفرع، لتأكيد استمرار اللجان الطبية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بمدارس المرحلة الابتدائية وفيروس سي للصف الأول الإعدادي على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك وفقا للتعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للتأمين الصحي وبرعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ولمتابعة استمرار مبادرة "الأنيميا والتقزم والسمنة" وهي إحدى مبادرات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلن الدكتور عبد السلام عن تشكيل لجان طبية لتحديد مدى لياقة وقدرة الطلبة والطالبات عند التقديم، والالتحاق بالصفوف الأولى للتعليم الفني للعام الدراسي 23/ 2024 م على أن تكون اللجان في مدارس مركزية سواء في المدينة أو القرية، وأكد الفولي أن تعليم المنوفية جاهز تمامٱ من الآن لاستقبال هذه اللجان مع كل التسهيلات الإدارية لإنجاح هذه المبادرة .