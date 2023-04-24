تعرف على قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).
وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها :-
-التربية الرياضية
- التربية الموسيقية
- التربية الفنية
- التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوي"
- الفنون التطبيقية
- الفنون الجميلة "فنون – عمارة"
- التربية "فنية – موسيقية").
وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.
كما وافق المجلس على قبول طلاب مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الحاصلين على درجة الدبلوم فوق المتوسط بالجامعات التكنولوجية الحكومية، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
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