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تعرف على صفحات وزارة العدل بالفيس بوك وإنستجرام وتويتر ويوتيوب

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:15 ص
تعرف على صفحات وزارة العدل بالفيس بوك وإنستجرام وتويتر ويوتيوب وزارة العدل
كتب إبراهيم قاسم

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حرصت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة لاطلاعهم على كافة فعاليات وأخبار الوزارة وقطاعاتها المختلفة، وذلك من خلال استحداث 4 صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت وزارة العدل باعتبارها إحدى الوزارات السيادية في مصر، منذ تولى المستشار عمر مروان وزير العدل منصبه في عام 2019، العديد من السبل ووسائل التواصل مع المواطنين، على درب باقي الجهات والوزارات السيادية حتى يكون المواطن مطلع على كافة الأخبار وأهم القرارات التي تتخذها الوزارة لحظة بلحظة.

 

ووجه وزير العدل المستشار عمر مروان بحس التعامل مع المواطنين المتعاملين مع قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم لهم الخدمات باقل جهد ووقت ممكن فيما قامت وزارة العدل بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية من خلال إنشاء 4 صفحات رسمية على مواقع الفيس بوك وانستجرام وتوتير وعلى اليوتيوب.

 

 

أولا: عبر الفيس بوك

https://www.facebook.com/people/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9/100080211203231/?mibextid=LQQJ4d

 

 

ثانيا: عبر الانستجرام

https://www.instagram.com/mojegypt/?igshid=NzAzN2Q1NTE

 

ثالثا: عبر تويتر

https://twitter.com/mojegypt?s=11&t=eb8GT9_AGpnvNhSQSbSMeQ

 

رابعا: عبر اليوتيوب

https://www.youtube.com/c/mojegypt?app=desktop&mibextid=Zxz2cZ

 

 

 

 


وزارة العدل

صفحة العدل على الفيس بوك

صفحة العدل على تويتر

التواصل مع المواطنين

وسائل الإعلام

صفحات رسمية

مواقع التواصل الاجتماعي

الفيس بوك

انستجرام

توتير

يوتيوب



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