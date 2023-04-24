تعرف على شروط الحصول على التأشيرة الخضراء فى الإمارات

إيمان حنا

أفادت حكومة الإمارات عبر بوابتها الرسمية، أن الإقامة الخضراء بغرض العمل هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة منذ عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة في الدولة لمدة 5 سنوات دون الحاجة لضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون الإقامة قابلة للتجديد عند انتهاء صلاحيتها.

وعن الفئات التى يمكنها الحصول على تلك التأشيرة، أوضحت حكومة الإمارات أنه يمكن لأصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص والعمالة الماهرة أن يتقدموا للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء، وفق موقع الإمارات اليوم .

وفيما يتعلق بأصحاب العمل الحر -العمل الخاص- يمكنهم الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء، يجب على أصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص تحقيق المتطلبات التالية: الحصول على تصريح عمل حر - عمل خاص من وزارة الموارد البشرية والتوطين- ، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، ألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين 360.000 درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية أو أن يثبت ملائته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.

وبالنسبة للعمال وأصحاب المهات، ذكرت أنه للحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء من أجل العمل، يجب على العامل تحقيق المتطلبات التالية: أن يحصل على تصريح عمل في الدول بموجب عقد عمل ساري، أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، ألا يقل الراتب الشهري عن 15,000 درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وبالنسبة لتجديد الإقامة الخضراء، أكدت أنه يجوز تجديد تأشيرة الإقامة الخضراء بنفس المدة عند انتهاءها.