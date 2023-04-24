الإمارات: إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل الدراسية غدًا

إيمان حنا

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني المحدد لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، والذي سيبدأ اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل. وفق"الإمارات اليوم".

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم إعلان النتائج بحسب برمجة زمنية تمتد لأربعة أيام متتالية، إذ ستُعلن نتائج الطلبة من الصف الأول إلى الصف الرابع غدا الثلاثاء، يليها إعلان نتائج الصف الخامس إلى الصف الثامن الأربعاء، وسيتمكن الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر من الحصول على النتائج الخميس المقبل، يتبع ذلك نتائج طلبة الصف الثاني عشر الجمعة المقبل.

ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول إلى بوابة الطالب والضغط على صفحة النتائج للاطلاع على نتيجة الفصل الثاني، كما يمكنهم طباعة الشهادة بعد إعلان النتائج وذلك من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية عشرة صباحاً.

ولفتت المؤسسة إلى أنه بإمكان الطالب أو ولي أمره التوجه مباشرة إلى المدرسة وتوجيه جميع استفساراتهم المتعلقة بنتائج الامتحانات للكوادر التربوية المختصة والذين سيقومون بدورهم بالإجابة على هذه الاستفسارات.

ووفق التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري، فإن امتحانات المجموعة (B) تبدأ من 19 مايو حتى 26 من الشهر نفسه، وستكون فترة امتحانات نهاية الفصل للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر للمواد الدراسية التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية والعلوم الصحية خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل، مع استمرار اليوم الدراسي، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للمجموعة (A) والامتحانات التعويضية في الفترة من 12 يونيو المقبل حتى 23 من الشهر نفسه، فيما ستكون امتحانات الإعادة في الفترة من الثالث من يوليو حتى السابع من الشهر نفسه.