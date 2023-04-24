تعرف على سعة كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة

كتب ــ محمد الأحمدى

تعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية أحدث مقر باباوى في تاريخ الكنيسة كما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وافتتحت الكاتدرائية رسميا يوم السادس من يناير2019، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وقداسة البابا تواضروس الثاني، وتعد الأكبر حجما وسعة؛ حيث تقع علي مساحة 15 فدانا؛ أى ما يعادل 63 ألف متر مربع؛ وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص. وتحتوي علي مبني للمقر البابوي وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية . كما تحتوي علي قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية. ويوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة علي الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح؛وبشارة القديسة العذراء مريم؛ وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا.

وبعد هذه رحلة مختصرة وسريعة لقصة الكرسي المرقسي من الإسكندرية حتي العاصمة الإدارية الجديدة.