اليوم السابع
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تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 29 مارس 2023 07:00 ص
تعرف على كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة
كتب محمد الأحمدى

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تعتبر كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة المقر الباباوى الجديد للكنيسة، حيث تم افتتاحها رسميا يوم السادس من يناير2019؛ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ وقداسة البابا تواضروس الثانى.

وتعتبر الكاتدرائية الأكبر حجما وسعة ؛ حيث تقع على مساحة 15 فدانا ؛ أي ما يعادل 63 ألف متر مربع  ؛وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص، وتحتوى على مبنى للمقر  البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية . كما تحتوي علي قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية .ويوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة علي الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح ؛وبشارة القديسة العذراء مريم ؛ وبعض الأيقونات المستوحاة من سفر الرؤيا

جدير بالذكر أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تم إفتتاحها رسميا للصلاة في 25 يونية 1968 في حفل مهيب حضره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجلالة الإمبراطور هيلاسلاسي إمبراطور أثيوبيا الراحل.

 وفى هذه الكاتدرائية أيضا تمت صلاة التجنيز علي روح  قداسة البابا كيرلس السادس في 10 مارس 1971 ؛كما تم تجليس البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117   في 14 نوفمبر 1971 ؛ وأيضا صلاة التجنيز علي قداسته في 21 مارس 2012  ؛كما تم فيها أيضا رسامة البابا تواضروس الثاني البطريرك الـ 118- أطال الله حياته – في 18 نوفمبر 2012 . 


كاتدرائيه ميلاد المسيح

العاصمه الاداريه الجديده

البابا تواضروس الثانى

البابا شنوده الثالث



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