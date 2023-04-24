تعرف على أرقام تليفونات الطوارئ بمراكز ومدن محافظة الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام العيد، وتمتد لباقى أيام السنة، بهدف تلقى شكاوى المواطنين من الخدمات، سواء مرافق الصرف الصحى أو مياه الشرب والإنارة، من خلال موظفين بالوحدات المحلية للمراكز الإدارية الخمسة.

وتمثلت أرقام هواتف غرف عمليات مراكز المحافظة الخمسة، على النحو التالي، علما بأن كود مكالمات المحافظة يبدأ بـ 092 :

غرفة عمليات مركز ومدينة الخارجة – 2920375

غرفة عمليات مركز ومدينة الداخلة – 2821514، 28210410

غرفة عمليات مركز ومدينة الفرافرة – 7510063

غرفة عمليات مركز ومدينة باريس – 7975996، 7975997

غرفة عمليات مركز ومدينة بلاط – 7703008، 7704157

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن تخصيص أرقام تليفونات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة، والإبلاغ عن أية سلعة مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتأكيدا على حرص قطاع الصحة على جودة السلع الغذائية وتكثيف حملات المرور على محلات تداول وبيع المواد الغذائية، حرصاً على التاكد من سلامة الأغذية المعروضة للبيع فى المحلات والمنافذ والأسواق.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه جرى تخصيص أرقام هواتف للابلاغ الفورى عن أية أغذية مشتبه بها على الارقام التالية :

رقم طوارئ إدارة الطب الوقائى 0922929038

إدارة طوارئ مديرية الصحة0922936467

رقم مدير خدمات المواطنين 01004522700

وأكد مدير الصحة بالمحافظة، أن إدارة مراقبة الأغذية تقوم بالمرور المفاجئ، يومياً على محلات بيع وتداول الاغذية للتاكد من سلامتها وصلاحيتها وفقاً لخريطة عمل بالقطاع لضمان تحقيق الرقابة التامة على الأسواق ومنافذ السلع الغذائية، مشدداً على أن مديرية الشئون الصحية تناشد المواطنين بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات على الأرقام المعلنة بالقطاع.