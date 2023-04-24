تحرير 543 مخالفة بمخابز بلدية و230 محضر جنحة متنوعة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

حررت مديرية التموين بأسوان ، العديد من المحاضر لمخابز بلدية مخالفة، ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز، وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك لمواجهة الإحتكار والسيطرة على الأسعار، مع التأكد من جودة وصلاحية السلع الإستراتيجية المختلفة للبيع، بالإضافة إلى توافر السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية.

وفى هذا الإتجاه قامت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بحملات متتالية بناءاً على تعليمات محافظ أسوان من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية حيث تم المرور على كافة المحلات والسوبر ماركت والمخابز والجزارة، وإتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المخالفين، عن تحرير 543 مخالفة منها 313 مخالفة ضد أصحاب مخابز بلدية والعاملين بها، بجانب ضبط 118 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو الأوزان القانونية، و 45 مخالفة توقف عن إنتاج الخبز دون عذر، و 62 مخالفة للتصرف فى الدقيق، بالإضافة إلى 88 مخالفة أخرى متنوعة.

وأشار خالد أبو القاسم، إلى أنه تم تحرير 230 محضر جنحة منها تحرير محضر لضبط كمية قدرها 36 طن ملح طعام مجهول المصدر، و 9 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية وهى عبارة عن 19 جردل عصائر بودر، و1847 عبوة حلويات وبسكويت شيكولاتة.

ولفت الي أنه تم كذلك ضبط 45 كرتونه أندومى، و57 عبوة أجبان مختلفة، بجانب 135 محضر لعدم إعلان عن الأسعار، و 5 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و 5 محاضر للغش التجارى، كما تم ضبط كمية من الأرز قدرها 400 عبوة، بالإضافة إلى تحرير 46 محضر لعدم حمل شهادة صحية، فضلاً عن تحرير 27 محضر لإدارة منشأة بدون ترخيص، و 2 محضر مواد بترولية.