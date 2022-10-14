اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:10 م
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ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج"الآيس كريم" فى أسوان.. صور

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:06 م
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج"الآيس كريم" فى أسوان.. صور بسكويت الآيس كريم
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مديرية التموين بأسوان، من ضبط أحد المصانع غير المرخصة " تحت بير السلم " والتى تقوم بإنتاج " الآيس كريم " بطريقة غير صحية ، وغير مطابقة للجودة المطلوبة، وذلك بالمنطقة الصناعية القديمة بمدينة أسوان، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.

وأكد حسام العربى، مدير عام التموين، فى بيان صحفى، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان والدكتور على مصيلحى وزير التموين تواصل الأجهزة التموينية بالمديرية والإدارات التابعة لها بالتعاون مع اللجان المشتركة بالمحافظة ومديريات الخدمات المختصة سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة على كافة مداخل ومخارج المحافظة وداخل الأسواق المختلفة بكافة المدن والمراكز.

وأوضح، مدير عام التموين، بأن ذلك يأتى من أجل تحقيق السيطرة الكاملة على أى سلع أو منتجات يتم تداولها بالأسواق لإعدام المخالف منها أو منتهى الصلاحية أو الغير صالح للإستخدام الآدمى.

 

عربات البيع (1)
عربات البيع

 

عربات البيع
عربات البيع

 

المصنع غير مرخص
المصنع غير مرخص

 

بسكويت الآيس كريم
بسكويت الآيس كريم

 

مواد التصنيع
مواد التصنيع

 


الايس كريم

مصانع غير مرخصة

اسوان

التموين

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