باراجواى تستعد لانتخابات رئاسية وسط انقسام سياسى

فاطمة شوقى

تستعد باراجواى لانتخابات رئاسية وإقليمية وتشريعية، في 30 أبريل، وذلك وسط حالة من الانقسام السياسى التى تشهدها البلاد، بين حزب كولورادو الحكومى، وتحالف المعارضة التى يمثلها افراين اليجرى، حسبما قالت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون هناك أصوات 17 محافظا، و 45 عضوا في مجلس الشيوخ، و 80 نائبا، ولا توجد جولة إعادة في باراجواى، وأياً كان الفائز في العدد الإجمالي للأصوات ، فسوف يتولى رئاسة البلاد في 15 أغسطس من هذا العام.

وأوضحت الصحيفة أن مرشح حزب كولورادو، هو سانتياجو بينيا ، يركز خلال حملته على مكافحة انعدام الأمن والدفاع عن القيم العائلية التقليدية، وبسبب العقوبات المالية التي تثقل كاهل هوراسيو كارتيس ، رئيس الحزب والذي تم التحقيق معه في الولايات المتحدة بشأن أعمال الفساد ، كان على بينيا تركيز حملته على حزبه الداخلي الواسع جدًا (يتمتع حزب كولورادو بسلطة إقليمية مهمة جدًا في الدولة) ، والتخلي جزئيًا عن الوصول إلى الناخبين من خارج كولورادو.

على الرصيف المقابل يوجد إفراين أليجري ، ممثل التحالف من أجل باراجواي الجديدة ، وهو تحالف من 14 حزبا ومنظمة معارضة يتمثل عنصرها الموحد في إنهاء الاحتكار السياسي لحزب كولورادو في باراجواي.

وشغل أليجري منصب وزير الأشغال العامة خلال رئاسة فرناندو لوجو ، وفي هذه المناسبة ، من خلال حملة تدعو إلى تصويت مستعرض للتغيير ، لديه إمكانيات كبيرة لتحقيق التعبئة اللازمة للتغلب على التربة الانتخابية القاسية في كولورادو.

هذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها أليجري كمرشح رئاسي: في المرات السابقة كان في المركز الثاني ، بنسبة 37.11%(2013) و 43.04%(2018).

ووفقا لاستطلاعات الرأى فإن أليجرى فى المرتبة الأولى بنسبة 38 %وسانتياجو بينيا في المرتبة الثانية ، الذي سيحصل على 36 %. في المقابل ، أعلن 54%أنهم يفضلون أن يكون الرئيس القادم من كونسرتاسيون ، بينما 35.8%فقط يفضلون رئيسًا من كولورادو.