الهند تسجل 12193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية، 12193 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية فى بيان لها، بأن إجمالى الإصابات بلغت 44 مليونا و881 ألفا و877، فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات 531300 بعد تسجيل 42 حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الماليزية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) فى البلاد بنسبة 87.5% في الـ14 يومًا التى سبقت يوم 8 أبريل الجارى.

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بنسبة 30.5%، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بنسبة 25%، منوهًا عن أنه اعتبارًا من 8 أبريل بلغ عدد الحالات النشطة في جميع أرجاء البلاد أكثر من 13 ألف حالة.

وكان اتحاد المستشفيات الخاصة في ماليزيا قد أصدر بيانًا، شجع فيه المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه فى الأماكن المزدحمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي من أجل منع تفشى الفيروس.