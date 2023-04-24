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الكرملين: 120 فقط من أصل 1400 شركة أجنبية غادرت روسيا

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:30 م
الكرملين: 120 فقط من أصل 1400 شركة أجنبية غادرت روسيا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
وكالات

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن 120 فقط من بين أكثر من 1400 شركة أجنبية تعمل في روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة غادرت البلاد.


وأضاف بيسكوف في تصريحات أوردتها وكالة تاس الروسية "كان هناك نحو 1404 شركات أجنبية في روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة". 



وأشار إلى أن "مائة وعشرين شركة تركتنا حتى الآن. الآخرون موجودون في مكان ما هنا وهم لا يريدون المغادرة".

وأشار بيسكوف إلى أن "حتى أولئك الذين يغادرون يتفاوضون مع ذلك بشأن الشروط المحتملة للعودة من تحت الطاولة ولا يحرقون الجسور".


الكرملين

روسيا

الرئاسة الروسية

دميترى بيسكوف



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