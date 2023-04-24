القوات المسلحة السودانية للقاهرة الإخبارية: التوصل لهدنة جديدة لمدة 72 ساعة

قال مكتب القائد العام للقوات المسلحة السودانية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم التوصل لعقد هدنة جديدة مع ميليشيا الدعم السريع لمدة 72 ساعة تبدأ من منتصف الليلة، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.
القوات المسلحة السودانية للقاهرة الإخبارية: التوصل لهدنة جديدة لمدة 72 ساعةالإثنين، 24 أبريل 2023 11:00 م
السودان
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