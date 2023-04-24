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القوات المسلحة السودانية للقاهرة الإخبارية: التوصل لهدنة جديدة لمدة 72 ساعة

الإثنين، 24 أبريل 2023 11:00 م
القوات المسلحة السودانية للقاهرة الإخبارية: التوصل لهدنة جديدة لمدة 72 ساعة السودان
محمد عبد العظيم

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قال مكتب القائد العام للقوات المسلحة السودانية لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم التوصل لعقد هدنة جديدة مع ميليشيا الدعم السريع لمدة 72 ساعة تبدأ من منتصف الليلة، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.
 

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