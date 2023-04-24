اليوم السابع
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الإثنين، 24 أبريل 2023 12:37 م
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العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش بجوار كمين فى قنا

الإثنين، 24 أبريل 2023 12:04 م
العثور على طفل رضيع ملفوف بقطعة قماش بجوار كمين فى قنا طفل رضيع - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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عثر أهالي، اليوم الإثنين، على طفل رضيع حديث الولادة، ملقى بجوار كمين قرية بركة في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد العثور على طفل رضيع حديث الولادة ملفوف بقطعة قماش، وملقى بجوار كمين قرية بركة في مركز نجع حمادي.
 
وتبين العثور على طفل رضيع عمره 3 أيام ملفوف بقطعة قماش بجوار كمين بركة بمركز نجع حمادي، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى نجع حمادي ببهجورة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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