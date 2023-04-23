اليوم السابع
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الأحد، 23 أبريل 2023 01:37 م
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أمن قنا يضبط تشكيلا عصابيا تتزعمه سيدة متخصص فى سرقة الدراجات النارية والتكاتك

الأحد، 23 أبريل 2023 01:01 م
أمن قنا يضبط تشكيلا عصابيا تتزعمه سيدة متخصص فى سرقة الدراجات النارية والتكاتك حبس - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة ومتخصص في السرقات، بمركز قفط جنوبي قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارا، من مركز شرطة قفط، يفيد تمكن حملة أمنية برئاسة الرائد محمد عبدالقادر، رئيس المباحث من ضبط صفية.ا، 25 عاما، ومحمد. م، وأحمد. م، وعبوده.أ،  بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية والتكاتك بمركز قفط.

وكشفت التحريات،  أن التشكيل تتزعمه سيدة، وترشد المتهمين على أماكن تواجد الدراجات البخارية ، وقت عدم وجود أصحابها،  كما أنها تستغل التكاتك بحجة توصيلها ويستولون على المركبة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتحفظ على المتهمين.

 

 

 

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