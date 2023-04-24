اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 10:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية: إجلاء 904 مواطنين مصريين عائدين من السودان حتى الآن

الإثنين، 24 أبريل 2023 08:44 م
الخارجية: إجلاء 904 مواطنين مصريين عائدين من السودان حتى الآن السفير أحمد أبو زيد
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الإثنين إجلاء 134 مواطناً مصرياً بالسودان، عبر الإجلاء الجوي، و334 مواطناً من خلال الإجلاء البري، بالتنسيق مع السلطات السودانية.
 
هذا، وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا الخرطوم وبورسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطناً منذ بدء خطة الإجلاء.

وزاره الخارجيه

اخبار مصر

اخبار السودان

اجلاء المصريين من السودان

عدد من تم اجلائهم من السودان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة