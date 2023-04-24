وأكدت الجزائر، فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها، لشعب وحكومة مالى، تضامنها ودعمها الراسخ فى حربها ضد الإرهاب.



وجددت الجزائر دعوتها إلى تعزيز الجهود للقضاء على هذه الآفة الدنيئة التى لا تزال تؤثر سلبا على السلام والأمن والتنمية في القارة الأفريقية.



وبحسب البيان، تقدمت الجزائر بأصدق تعازيها إلى حكومة وشعب مالي الشقيق، مؤكدة لأهالي الضحايا تعاطفها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.