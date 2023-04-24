البدء فى أعمال إصلاح هبوط أرضى بمنطقة نعمان الأعصر بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهدت منطقة نعمان الاعصر ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حدوث هبوط أرضي مفاجئ بقطر 2.5 متر وعمق متر، نتج عنه هبوط في بئر الصرف الصحي، انتقلت الجهات المعنية بحى ثان المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة برئاسة المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة وتم فرض كردون في محيط الهبوط والبدء في أعمال إصلاحه.

وكشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن أن الهبوط حدث بشكل مفاجئ نتيجة حدوث خلل في التربة ترتب عليها حدوث هبوط في بئر الصرف الصحي وتسرب مياه الصرف الصحي.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الهبوط الأرضي بقطر 2.5 متر وعمق متر، مؤكدا أنه تم التنسيق مع المقاول للبدء في أعمال الإصلاح بعد الانتهاء من تجفيف التربة.