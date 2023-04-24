اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 02:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

البدء فى أعمال إصلاح هبوط أرضى بمنطقة نعمان الأعصر بالمحلة

الإثنين، 24 أبريل 2023 02:44 م
البدء فى أعمال إصلاح هبوط أرضى بمنطقة نعمان الأعصر بالمحلة هبوط أرضى بمنطقة نعمان الأعصر بالمحلة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت منطقة نعمان الاعصر ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حدوث هبوط أرضي مفاجئ بقطر 2.5 متر وعمق متر، نتج عنه هبوط في بئر الصرف الصحي، انتقلت الجهات المعنية بحى ثان المحلة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة برئاسة المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة وتم فرض كردون في محيط الهبوط والبدء في أعمال إصلاحه.
 
وكشف مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن أن الهبوط حدث بشكل مفاجئ نتيجة حدوث خلل في التربة ترتب عليها حدوث هبوط في بئر الصرف الصحي وتسرب مياه الصرف الصحي.
 
وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الهبوط الأرضي بقطر 2.5 متر وعمق متر، مؤكدا أنه تم التنسيق مع المقاول للبدء في أعمال الإصلاح بعد الانتهاء من تجفيف التربة.

محافظة الغربية

هبوط أرضي

المحلة

اخبار المحافظات

صرف صحي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة