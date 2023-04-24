وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ضياء نواورة، وهو طالب فى جامعة "بيرزيت"، بعد إنزاله من سيارة كان يستقلها، لدى مروره بحاجز "الكونتينر"، شمال شرق محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت أحد سكان بلدة "تقوع" التابعة لمحافظة "بيت لحم"، فيما جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من منطقة "يطا" بمحافظة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد قيامهم بوضع خيمة في أرض مملوكة لهم، أقام عليها مستوطنون في وقت سابق بؤرة استيطانية بهدف الاستيلاء عليها.