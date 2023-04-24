الأرجنتين ترفع سعر الفائدة إلى 81% مع توقعات بتضخم يصل لـ 110%

فاطمة شوقى

شهدت الأرجنتين، ارتفاعا جديدا فى التضخم حتى وصل إلى 104% فى مارس، وقرر البنك المركزي الأرجنتينى رفع سعر الفائدة القياسي أكثر من المتوقع بنحو 300 نقطة أساس ليسجل 81%، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وتوقع استطلاع للبنك المركزي الأرجنتينى أن ينتهى التضخم هذا العام عند 110٪، بينما يقدر جي بي مورجان أنه قد يصل إلى 130٪.

وأشارت الصحيفة إلى أن الارجنتين رفعت سعر الفائدة إلى 81٪ من مستواه السابق البالغ 78٪ بعد أن سجلت بيانات التضخم الشهرى فى مارس 7.7٪ ، وهو أعلى مستوى شهري في عقدين، ويدشن هذا الرفع جولة جديدة من التشديد النقدي من قبل البنك المركزى الأرجنتينى، الذي يكافح ارتفاع الأسعار وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية.

وتحول عدم اليقين إلى مراجعة صفقة البلاد البالغة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ، حيث دفع الجفاف الاقتصاد إلى الركود، ومما زاد المخاوف ، استقال كبير مستشارى الرئيس ألبرتو فرنانديز دون إبداء أسباب.

ويعد هذه أول زيادة للفائدة منذ سبتمبر الماضى التى اعتبرت نهاية دورة تشديد خلال معظم عام 2022،وفي الأثناء سجلت عملة البيزو الأرجنتينية أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار في الأسواق الموازية.