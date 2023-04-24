اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى مركز إهناسيا ببني سويف

الإثنين، 24 أبريل 2023 03:25 م
إصابة 8 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى مركز إهناسيا ببني سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية بهنموه التابعة لمركز إهناسيا ببني سويف.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من  مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية بهنموه بدائرة المركز، أستخدم فيها الشوم والأسلحة البيضاء والنارية "خرطوش".
 
تمكنت قوات الشرطة من الفصل بين طرفي المشاجرة وفرضت كردونًا أمنيًا بالقرية، منعًا لتجدد الاشتباكات، التي أسفرت عن إصابة 8 أشخاص.
 
وتحرر المحضر اللازم وأمرت جهات التحقيق بحجز المتهمين المضبوطين  من طرفي المشاجرة.

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